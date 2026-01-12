El Capitán Juan Escalona ha sido designado como Secretario del Despacho de la Presidencia

Este lunes, la presidenta encargada Delcy Rodríguez designó al Capitán Juan Escalona como nuevo Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia.

«Sé que su lealtad, capacidad y compromiso llevará adelante el seguimiento del desarrollo de los planes de nuestro Gobierno Bolivariano junto al pueblo. ¡Vamos siempre adelante!», expresó la Presidenta encargada.

Rodríguez asumió como presidenta encargada de Venezuela el pasado 5 de enero, luego de que así lo ordenara el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ), después de que, dos días antes, el mandatario, Nicolás Maduro, fuera secuestrado, junto a su esposa Cilia Flores, durante una agresión militar a Venezuela perpetrada por el Gobierno de EE.UU.

T/CO y Agencias