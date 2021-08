El chavismo se dio con todo y desbordó los centros electorales

Jorge Rodríguez apareció ayer al mediodía por televisión informando que el reporte que tenían daba cuenta de una masiva afluencia a los centros electorales. Luego, abundó en elogios hacia la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE), cuya conformación es producto de la mesa de diálogo con el sector político opositor, y que ayer se estrenó con las elecciones primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Mientras, en las mesas de votación, los electores saludaron la participación popular como una muestra inequívoca de lo que es la democracia participativa y protagónica, pero en general se quejaron de que en los centros sólo dispusieron de una mesa y una sola máquina de votación que trajo largas colas. Algunos esperaron hasta dos y tres horas para ejercer su derecho; otros se fueron.

El grueso número de caraqueños y caraqueñas colmó los núcleos habilitados en una jornada dominical con un día bonito, soleado, el metro funcionando sin contratiempos y sabroso, y una ciudad despejada en que algunos aprovecharon para irse a los parques y plazas, o caminaban por las calles sumergidos en diálogos cotidianos.

“(…) Y yo le dije: no quiero que la persona que llegue a mi vida recoja los pedazos que tu dejaste”, le comenta una muchacha a otra por el centro caraqueño.

Otro que apareció satisfecho por televisión fue Diosdado Cabello, quien dijo que era una fiesta de alegría, de amor, de lealtad, por parte del pueblo y anunció que, debido a la alta participación, le habían solicitado al CNE que extendieran el horario de cierre hasta las ocho de la noche.

En Quebrada Honda, el puesto del PSUV, ubicado en las afueras del liceo Núñez Sarmiento, parroquia El Recreo, estaba atendido por siete mujeres que orientaban a los votantes. Las encargadas llegaron temprano al toldo. A las nueve de la mañana desayunaron ahí mismo, cada una con una arepa con carne mechada y el jugo respectivo. En algunos centros, mucha gente llevó su almuerzo.

Luis Marcano, desde el liceo Núñez Ponte, ubicado más arriba del Núñez Sarmiento, consideró que el proceso de votación estaba caminando lentamente pero seguro. “Estamos acostumbrados a este tipo de votación, ya que es la segunda vez que la hacemos y me parece que estas siendo bastante rápida y fluida, ya que hay una sola mesa; está bien nucleado el proceso, yo particularmente no me tardé más de diez minutos. La gente está participando con calma, poco a poco. Recuerde que El Recreo no es un parroquia participativa. Tenemos un 80 por ciento de oposición y 20 por ciento chavista, aquí están votando únicamente los de la revolución.

–¿Qué le parecen estos comicios como ejercicio democrático?

–Es muy importante porque se está dando vigencia a la Constitución que reza que los candidatos deben ser elegidos por la base de los partidos y eso es lo que está pasando en este momento: que nosotros, la base, estamos eligiendo el candidato, no no los está imponiendo el partido a fuerza de dedo, sino que con nuestra voluntad estamos delegando nuestro pequeño poder en el candidato que escojamos.

–¿Cómo quedan los que dicen que aquí hay una dictadura?

–Quedan muy mal parados. Es la verdad, si está es una dictadura, quisiera vivirla toda así. Yo viví parte de la dictadura de Pérez Jiménez, que era una dictadura para aquellos que se metían en problemas, que estaban acostumbrados al relajo, al bochinche, y entonces, como se les apretaba el botón y aplicaba las leyes, se les convirtió para ellos en una dictadura. En ese tiempo al educación era buena, había la semana de la nacionalidad, la semana de la patria. Hasta los médico iban a la casa de uno a atender a los pacientes. Yo tengo 72 años. Me veo joven porque no me enojo con nadie. Me burlo de todo, ¿qué la vaina está dura?, esta dura para ti que no trabajas. Papá gobierno no tiene por qué darme todo.

EL QUE NO VOTA, NO EXISTE

La plaza El Cristo de la redoma de Petare lucía ayer en la mañana con bastante asistencia y animación. Adentro, en el liceo Doctor José de Jesús Arocha, que en Petare conocen como “el Arocha”, había una gran cantidad de gente sentada en el patio de entrada esperando su turno para ejercer su derecho al voto.

“Tenemos bastante movilidad”, le comenta telefónicamente Francisco Gutiérrez a otra persona. Gutiérrez es concejal del municipio Sucre y director de agitación, propaganda y comunicación del PSUV en la zona.

Robaldo Prieto, luego de votar en el Arocha, afirmó: “Estoy ejerciendo un derecho que me da la constitución. El que no vota no existe. Como dice el dicho: que gane el mejor, que gane el que tenga más votos”.

Francisco Gutiérrez asevera que las propias bases del PSUV, la militancia del partido, está escogiendo a sus candidatos y candidatas para las próximas elecciones del 21 de noviembre, lo que representa un ejemplo de democracia participativa y protagónica.

“No solamente aquí en el Arocha, en todos los centros electorales nucleados la gente está participando masivamente y los candidatos y candidatas no son enemigos, somos el mismo pueblo, son cuadros políticos de la revolución optando para ser candidatos y candidatas. La participación ha sido masiva,alegre, contenta.

–¿Le parece que aquí hay un rrrrégimen?

–Están errados los que dice eso, pero es parte de una derecha que nunca ha querido ver con claridad el esfuerzo que está haciendo un gobierno en favor de nuestro pueblo. Este Gobierno responde con vacunas para el pueblo, con poco Covid para el pueblo, gracias a Dios, con CLAP, con bonos para el pueblo para paliar la situación económica: Ese es el rrrégimen que queremos. No es como el que tiene EEUU, que deja morir a su pueblo, con gente viviendo en la calle, gente pasando hambre, con adolescentes matándose unos a otros. Con Maduro ese es el mejor régimen que tenemos.

SOMOS DE VERDAD

Carmen Teresa Aranguren, jefe de comunidad del CLAP Puente República, además miembra del consejo comunal, señala que en el liceo Andrés Bellos, con más de 12.000 votantes inscritos, ha venido mucha gente, el proceso ha sido fluido.

“Aquí estamos”, dice, “demostrando que somos reales, no somos de papel. Estamos en esto: eligiendo al candidato del PSUV y el que gane lo vamos a apoyar y seguiremos trabajando unidos. El pueblo es el que elige, es el que decide, es una evidencia más. El pueblo está aquí, a pesar de todas las cosas ejerciendo su derecho al voto. La gente busca su listado, pregunta, los ayudamos a precisar el centro de votación. Nosotros con el teléfono marcamos su cédula, mandamos el mensaje y lo orientamos con el centro de votación”.

–¿Se siente contenta?

–Super feliz y en la noche voy a estar todavía más feliz.

Gustavo Malavé, en la Escuela Experimental Venezuela, prefiere presentarse con el seudónimo “Comandante Cara ‘e locha 23 de Enero”, con el lo conocen en el edificio Gigante de la Patria, de la GMVV, donde vive frente a la estación Bellas Artes, del metro.

“Las votaciones me parecen bien, hermoso, muy rápido. Las cosas han andado bien y la gente está votando. Yo creo francamente, es necesario que algunos hagan el trabajo como dijo Chávez, que bajen a las catatumbas, que suban cerros, preguntar en los barrios, para que las cosas se encaminen. No se trata de hacer lo mismo que los partidos de la derecha. Tenemos que procurar que las cosas cambien y marchen como debe ser. Hay corruptos que se hacen pasar por chavistas y no lo son. Maduro tiene que poner mano firme, y el que no trabaje que ponga su cargo a la orden. Tenemos que hacer una revolución dentro de la revolución. Yo tengo 91 años y sigo apoyando el proceso revolucionario, pero digo que hace falta mano dura, el sueldo no le alcanza a los jubilados, pero con todo y eso seguimos echándole pichón a la revolución”.

En el liceo Fermín Toro, otro de los centros desbordados por la masiva afluencia de votantes, Tito Ruíz, abogado de libre ejercicio, se queja de las cuatro horas que ha esperado para votar: “Hay un sólo captahuellas y una sola mesa. Hay mucha gente haciendo la cola y no se mueve”.

“La democracia verdadera se vive con este proceso. Yo era adeco hace un bojote de años y ahora todo el mundo tiene derecha a reclamar, antes no. Yo estoy votando desde Gonzalo Barrios.

–¿Hay aquí una dictadura?

–Dictadura la de este señor Juan Guaidó, que es una piltrafa humana, y que va a arreglar eso con la dividísima oposición, pero esa gente no tiene chance en este país. No se puede gastar pólvora en zamuro.

Rápida, masiva y extraordinaria fueron las elecciones en las regiones

La fiesta electoral para escoger a candidatos y candidatas a las gobernaciones, alcaldías, Consejos Legislativos y Concejos Municipales, celebrada ayer no fue de goce exclusivo para las caraqueñas y los caraqueños, pues en las regiones se vivió la experiencia, igual y hasta con más pasión y alegría que en la capital de Venezuela.

Es el caso del estado Guárico, donde el pueblo participó en las Elecciones Primarias Internas (EPA) del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) con civismo y de forma masiva.

En las colas que se hicieron en las puertas de los centros, algunos votantes describieron el día como una jornada normal en la que cientos de mujeres y hombres de pensamiento socialista competía por ser la candidata o el candidato de la revolución para las alcaldías y la gobernación de la entidad.

PARTICIPACIÓN MASIVA

En el Zulia, el aspirante a la reelección por la Alcaldía de Maracaibo, Willy Casanova, destacó la participación masiva de la militancia revolucionaria. Al ejercer su derecho al voto, resaltó la masiva participación mostrada desde muy temprano en los centros electorales, lo cual, a su juicio, refleja la confianza del pueblo al proceso electoral .

Resaltó el funcionamiento perfecto de la organización electoral del Psuv para lograr que la maquinaria se activara y funcionara. En este sentido, alabó el trabajo de los 12.000 jefes de calle en Maracaibo, a quienes le correspondió organizar la movilización de los votantes durante el proceso. También felicitó a a los 1.101 jefes de comunidad y sus equipos conformados en cada sector y barrio de la ciudad.

«Este es el preludio de lo que va a ocurrir el 21 de noviembre. Hoy para nosotros funciona como un simulacro, pues estamos poniendo a prueba la maquinaria, los mecanismos de movilización», manifestó

NIVEL EXTRAORDINARIO

Muy temprano, el protector político del estado Anzoátegui, Luis José Marcano, quien fue postulado a la candidatura por la gobernación, reportó alta participación de los ciudadanos en los centros de votación habilitados para las elecciones internas del PSUV.

«El nivel de participación está sobrepasando las expectativas que teníamos. El nivel de participación es extraordinario», expresó Marcano al resaltar la afluencia de electores .

«Lo más importante es que hoy se fortalece la unidad y los liderazgos del PSUV, de tal manera que esa fortaleza nos va a permitir reconquistar la gobernación y cada una de las alcaldías el 21 de noviembre», manifestó en la Unidad Educativa Nacional Doctor José María Vargas.

BUEN FUNCIONAMIENTO

El director del CNE, del estado Lara, Lohengri Niño, calificó como cabal el funcionamiento de la plataforma tecnológica electoral, durante el proceso interno del PSUV. «Tal y como estaba previsto para este 8 de agosto, el Consejo Nacional Electoral ha desplegado toda su plataforma para atender la solicitud del Partido Socialista Unido de Venezuela, para sus primarias de elecciones regionales», aseveró manifestó desde el centro electoral nucleado de la Unidad Escuela Nacional Creación Barrios del Oeste, situada en la comunidad La Paz de Barquisimeto.

SENCILLO, RÁPIDO

En Guarenas y Guatire, ciudades del Estado Miranda, la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela desbordó los centros electorales a los que acudió para elegir a sus candidatos a las elecciones del 21 de noviembre.

En Guarenas, según el reporte de autoridades del CNE local, las 22 mesas nucleadas en la misma cantidad de centros para este proceso se abrieron a partir de las 7:00 de la mañana. De acuerdo con la inscripción y actualización de datos del Registro Electoral Permanente, el padrón al 31 de mayo de 2021 en esta subregión de Miranda es de 160.440 electores.

En Guatire, municipio Zamora del estado Miranda, se instalaron 20 mesas en el mismo número de centros nucleados para un total de 136.189 electores. Supervisores locales del CNE aseguraron que no hubo mayores contratiempos técnicos y ante algunas eventualidades contaron con el apoyo de instituciones como Corpoelec.

Detallaron que se trató de un proceso sencillo, rápido y con una amplia participación de adultos mayores, personas con alguna discapacidad motora o de visibilidad.

CIVISMO EN TRUJILLO

La participación cívica es uno de los aspectos a destacar del proceso electoral interno en el estado Trujillo, donde el precandidato a la gobernación, Hugo Cabezas, resaltó el entusiasmo con el que este día, desde muy temprano, el pueblo salió a ejercer su derecho al voto.

«Felicitamos desde ya esta participación cívica. Es la gran fiesta democrática del Psuv», dijo tras ejercer su derecho al voto en el municipio Boconó. También resaltó la oportunidad que tuvo la población en general de participar en este proceso, indistintamente de su ideología política.

T /Manuel Abrizo

F/Miguel Romero

Caracas