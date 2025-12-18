El empresario Tobías Carrero responsable del boicot contra la Serie del Caribe 2026 en Venezuela

El opositor extremista y empresario en el área del béisbol, Tobías Carrero, se encuentra detrás del boicot de las ligas de béisbol de República Dominicana, México y Puerto Rico que, de la noche a la mañana, manifestaron su voluntad de no asistir a la Serie del Caribe 2026 en Venezuela por supuestas “situaciones externas ajenas a su control”, así lo denunció el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello.

“Yo les garantizo que detrás de eso está la garra de un pájaro que llaman Tobías Carrero. Tengan la certeza”, expresó Cabello durante la transmisión del programa «Con el Mazo Dando», por Venezolana de Televisión (VTV).

En ese sentido, Cabello comentó una publicación del diario de extrema derecha, El Nacional, que señala que las ligas de béisbol de Puerto Rico, República Dominicana y México anunciaron que no asistirán a la Serie del Caribe 2026 en Venezuela.

Expresó que la publicación indica que la Confederación de Béisbol del Caribe ya recibió las comunicaciones de manera formal y destacó el trabajo de la liga venezolana de béisbol profesional “que cumple con las condiciones para realizar el torneo”.

Vale acotar que la Serie del Caribe 2026 está planificada para reunir a los campeones de las ligas tradicionales del Caribe —Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y México— junto a equipos invitados como Cuba, Japón, entre otros.

F/Con el Mazo Dando