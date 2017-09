El escritor Fedosy Santaella repasa las hojas de sus relatos con sus lectores

El escritor venezolano Fedosy Santaella no le teme a las críticas de las personas que leen sus obras. Ayer en la mañana, se encontró con el club de lectura Pasa La Hoja, bajo los árboles de la plaza Agustín Codazzi, en Montalbán, para conversar en torno a uno de sus libros, Terceras personas (2015).

No es la primera vez que el autor se reúne con este club de lectura, hace dos años conversaron sobre su novela Los escafandristas (2014). Para el encuentro de ayer, las y los integrantes de este colectivo sumaron votos para que fuera Santaella el elegido, en esta oportunidad con un libro que reúne 13 relatos sobre las relaciones de parejas y su entorno.

Según Santaella, esas terceras personas no necesariamente representan infidelidad sino alguien que interviene en el dúo como un hijo o, una parte de una persona que se convierte en otra dentro de una relación de dos, como “una vida doble o un doble”, con esa parte de la persona que la pareja no conoce.

-Con base en esa primera experiencia que ya tuvo con Pasa La Hoja, ¿qué espera con este encuentro?

-Las experiencias de los grupos de lectura siempre son muy sabrosas. Uno tiene la oportunidad de saber, de conversar con ellos y saber qué piensan los lectores. Me han pasado muchas cosas en los clubes de lectura. En algunas ocasiones te encuentras con alguien a quien no les gustó mucho el libro, con otros lectores a los que les fascinó. Los lectores siempre están ávidos de conocer cómo es el proceso de escritura, cómo se le ocurren a uno las ideas, cómo llegó uno a concebir determinado texto y eso es muy sabroso, conocer esa curiosidad e intentar satisfacerla.

“En algunas ocasiones, me ha pasado también, que luego de esos encuentros, algún lector sale con una comprensión o una visión del libro totalmente diferente de la que tenía antes de encontrarse con el escritor. Eso también es interesante y sabroso. Que en este caso el encuentro se haga en una plaza, es sabrosísimo porque uno respira aire libre, en contacto con los árboles, la sombra, la luz. Es una bonita manera de pasar la mañana del sábado y recuperar el espacio público que se ha ido perdiendo en las ciudades y en el país”, puntualizó.

-Justamente, ¿No es incómodo estar en el paredón de las lectoras y los lectores escudriñando su obra?

-Sí, da algo de miedo, pero con el tiempo he ido perdiendo el miedo escénico. Llego con la mente en blanco, tipo zen, me enfrento a ellos, que sea lo que sea y ya. No vengo a defenderme sino a hablar de mis libros y a explicar mis procesos creativos, que es casi siempre lo que ocurre. Siempre viene gente que está dispuesta a ser cordial, muy pocas veces te encuentras con alguien que venga a joder a Fedosy (risas).

-¿Y qué disparó la escritura de Terceras personas?

-Es un libro que se construyó a lo largo de unos cuantos años. Uno tiene distintos momentos de vida, por décadas: De cero a 10 años, de 11 a 20, de 21 a 30 y de 31 a 40 y así. Los 30 y 40 son un período de la vida en que cambia mucho la perspectiva del hombre, porque antes estabas en la universidad, tenías amigos, salías de fiesta o estudiabas. Luego, te enserias tienes una pareja, hijos y experimentas este universo de la vida en pareja, y de ahí surgen no solo tus propias experiencias sino también tener contacto con otras parejas, conocer las historias interesantes de los treintones.

-¿En qué trabaja ahora?

-Trabajo en una novela, ya está en fase de revisión. Es una novela de crímenes, un thriller, una novela de suspenso, de investigación policial, donde los crímenes se relacionan con la literatura, con clásicos como El Quijote o Cien años de soledad o algún cuento de Kafka. Los protagonistas son una pareja -que no son pareja- una investigadora, una detective y un profesor de literatura que ayuda en el caso. Estoy trabajando este año para ver qué ocurre el próximo año con la novela.

DATOS MÍNIMOS

Fedosy Santaella ha escrito libros relatos como Postales sub sole, Piedras lunares, Ciudades que ya no existen e Instrucciones para leer este libro. También es autor de las novelas Rocanegras, Las peripecias inéditas de Teofilus Jones, En sueños matarás y Los escafandristas.

En el año 2010, Santaella quedó entre los 10 finalistas del Premio Cosecha Eñe de España. En 2013 ganó el concurso de cuentos de El Nacional, y ese mismo año estuvo entre los nueve finalistas del premio de novela Herralde. Es docente investigador del Centro de Investigaciones de la Comunicación y coordinador académico de la alianza UCAB-ICREA del diplomado en Narrativas contemporáneas.

T/ Várvara Rangel Hill

F/ María Isabel Batista

Caracas