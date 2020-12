El Estado comunal es una deuda y la garantía de una revolución socialista

De acuerdo con el candidato del Gppsb, la violencia es una de las principales trabas para el desarrollo de Venezuela, y por eso se debe combatir desde las “entrañas mismas del problema”, y atacar la desigualdad, la discriminación y la vulnerabilidad

Para Carlos Alberto Mogollón Gavidia, aspirante a diputado del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (Gppsb) por el circuito 4 de Caracas (parroquias El Valle, Coche y Santa Rosalía) en las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre, “la etapa tan difícil” que atraviesa el país amerita que todos los venezolanos asuman grandes responsabilidades, y por eso aceptó el reto que le propuso el Gppsb de ser aspirante a una curul en la próxima Asamblea Nacional.

Considera que el principal enemigo de la jornada electoral del domingo es la abstención, un fenómeno que se ve fortalecido por el efecto de la crisis que atraviesa el país como consecuencia de las guerra multidimensional emprendida por el imperialismo estadounidense contra Venezuela. Igualmente rechaza la indolencia de aquellos servidores públicos que al no cumplir con sus funciones irrespetan al pueblo.

“Si todo estuviera bien, si todo estuviera tranquilo, tal vez pensara en otra cosa, pero en un momento de tanta convulsión, bajo la agresión de la que es víctima el país, creo que es momento de que todos asumamos responsabilidades que nos permitan revertir la situación actual. (…) Hay procesos en los que hemos avanzado muy bien y otros en los que nos falta trabajar”, expresó Mogollón durante una conversación con el Correo del Orinoco.

-¿Por qué es importante recuperar la Asamblea Nacional?

-Es necesaria una AN que trabaje por el pueblo, que trabaje por la gente, hay que recuperar su institucionalidad. No podemos tener un órgano legislativo tomado por delincuentes, por ladrones, por personas que descaradamente se han dedicado a chantajear, a robar, a extorsionar y que en última instancia, cuando vieron que todo eso no hacía ceder al pueblo venezolano, entonces amenazaron con activar una invasión militar internacional, solo por su ambición, por lograr su objetivo no les importa llevarse al pueblo venezolano por el medio. Usaron la pandemia como un arma contra su pueblo.

“Tenemos varias tareas. Primero, la misión de sacar a quienes ocupan actualmente la AN, de investigar todo lo que se han robado, recuperar todos los activos de la nación que están en el exterior, también debemos recuperar la institucionalidad y hacer un conjunto de leyes que nos permitan acelerar el proceso revolucionario, es decir, consolidar el Estado comunal, consolidar las empresas comunales. (…) Nos vemos en la obligación de avanzar porque nuestro pueblo ha sido golpeado por las sanciones, ha sido golpeado muy duro por la agresión de la que es víctima el país, debemos radicalizar nuestras acciones para poder avanzar desde el primer día, trabajar el doble. No habrá condiciones normales mientras no haya paz en el país”, indicó.

-¿Qué se debe hacer para darle un impulso definitivo a la construcción del Estado comunal?

-La garantía es la lucha. El Estado comunal es un hecho en construcción, es el legado del comandante Chávez hecho proyecto. Es a través de las comunas, de los consejos comunales, de la transferencia del poder al pueblo, que nosotros vamos a desarrollar un sistema económico y un sistema político más equitativo, más igualitario y de mayores libertades, pero también representa una lucha, incluso en lo interno del proceso, una lucha por qué modelo se impone y qué rumbo toma la revolución. El Estado comunal es una bandera pero no una bandera hueca, es una deuda y es la garantía de que esta revolución de verdad sea socialista. La tarea de todos los diputados es facilitar de todas las maneras posibles la construcción del Estado comunal, y allí veremos quiénes de verdad creen en esta esa instancia del Poder Popular y en la transferencia del poder al pueblo y quiénes no.

“Con el Estado comunal se crea una red social en la que ningún hombre y mujer está solo, en la que todos nos acompañamos, nos protegemos y Avanzamos juntos”, añadió el candidato a diputado.

-¿Cuál considera que será su aporte individual en la nueva AN?

-Yo llego a la AN con la firme convicción de levantar las banderas de un sistema de atención a las víctimas de la violencia en todos sus sentidos, no solo la violencia política o de agresión contra la mujer, la violencia económica, la social. Nosotros como venezolanos debemos combatir y derrotar todos esos flagelos como medios de solución de conflictos. Son un conjunto de situaciones que afecta no solo a Venezuela sino a la región en general, pero en el caso concreto, mi circuito es uno de los más violentos del país; yo seré el diputado de la Cota 905, del barrio El 70 de El Valle, seré el diputado del Estanque de Coche, y será mi labor generar un sistema de protección a las víctimas de la violencia y atacarla desde sus causas no solo desde sus consecuencias.

Para el candidato, la violencia es una de las principales trabas para el desarrollo de Venezuela, y por eso se debe combatir desde las “entrañas mismas del problema” y atacar la desigualdad, la discriminación, la vulnerabilidad y la imposibilidad de la gente de acceder a sus derechos.

“Yo propondré impulsar una ley orgánica de atención a aquellos sectores de la población en vulnerabilidad extrema. Desde los distintos niveles del gobierno: Local, regional y nacional. Debemos dirigir programas y presupuestos hasta que erradiquemos todo tipo de violencia en los distintos sectores del país, reiteró.

–¿Qué mensaje le da a quienes todavía se resisten a participar en las elecciones del domingo?

-Hay que demostrarle al mundo que los venezolanos elegimos el voto y la democracia como los mecanismos para resolver nuestros conflictos y no la violencia, el ataque, no el vilipendio. Salir a votar por la opción que más se identifique con cada persona, por la pluralidad de un país que se debe construir desde la democracia desde distintos puntos de vista, donde tener diferencias no nos hace necesariamente enemigos. La paz que nos dará la nueva AN nos permitirá un tránsito hacia la prosperidad y hacia el futuro, por el contrario la opción que propone la derecha extrema es la guerra, la muerte y el hambre.

