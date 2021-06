El huracán Enrique se acerca a México y enciende las alarmas en la costa suroeste

El huracán Enrique ha encendido las alarmas en la costa suroeste de México, donde ha provocada lluvias torrenciales e intensos vientos sin llegar a tocar tierra. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) advierte en su último informe que Enrique se encuentra a 75 kilómetros de Cabo Corrientes (estado de Jalisco) y a unos 490 kilómetros al sureste de Cabo San Lucas, en la península de Baja California.

Con vientos sostenidos de 150 km/h y avanzando a 9 km/h, el primer huracán de la temporada del Pacífico oriental ha aumentado el riesgo de inundaciones repentinas y aludes de lodo.

#Hurricane #Enrique remains just offshore the southwestern coast of #Mexico…strong winds and heavy rains expected over the warning areas through today… Pressure: 975 mb, Wind Speed: 90 mph https://t.co/xvT2mLtVju pic.twitter.com/aYPoeMc7mF

— Hurricane Tracker (@ushurricanebot) June 28, 2021