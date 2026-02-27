El impacto de los incendios forestales desplaza a la fauna silvestre en Maracay

Para atender el reporte de un ciudadano recibido en horas de la mañana, una comisión de funcionarios del Instituto Nacional de Parques (Inparques), se desplegó en la avenida Casanova Godoy, de Maracay para ubicar un ejemplar de fauna silvestre sin vida en la vía.

El animal, un cunaguaro (Leopardus pardalis), fue localizado en el tramo entre la avenida Sucre y el barrio El Milagro, y trasladado de inmediato al Centro Nacional de Conservación de los Recursos Genéticos, para una evaluación preliminar.

Posteriormente, por instrucciones de la Coordinación de Diversidad Biológica de la Unidad Territorial Ecosocialista (UTEC) Aragua, el cuerpo del felino fue remitido al Zoológico de Las Delicias, donde el personal médico veterinario realizó una necropsia completa para determinar las causas del deceso.

Los resultados del examen forense revelaron que se trata de un macho, adulto joven, en condiciones físicas estables, pero con detalles en el pelaje por presencia de una capa de hollín y signos de dermatitis, lo que indica que el animal transitó por zonas recientemente afectadas por incendios forestales.

La causa final de muerte se atribuyó a un severo traumatismo generalizado, que provocó hemorragia interna y ruptura de pared abdominal, presumiblemente producto de un arrollamiento.

El Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo (Minec) en Aragua, en ejercicio de la autoridad ambiental, procedió a hacer un llamado a la conciencia de los conductores que transitan por zonas cercanas a áreas protegidas y poligonales del Parque Nacional Henri Pittier.

En ese sentido, se insta a la colectividad a extremar las acciones preventivas contra los incendios forestales, los cuales fuerzan el desplazamiento de la fauna silvestre hacia zonas urbanas, exponiéndose a desenlaces fatales como el ocurrido.

Prensa Ecosocialismo (Minec)