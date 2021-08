“El Indio” Marcano Trillo al Muro de la Fama en Filadelfia

Jesús Marcano Trillo revivió su época dorada con Filis de Filadelfia desde finales de los años 70 y principios de los 80, tras ser honrado con su exaltación al Muro de la Fama del equipo en su parque el Citizen Bank Park.

La celebración anual de la franquicia, postergada un año por la pandemia, reunió a varios de los miembros del equipo que ganó por primera vez la Serie Mundial para la franquicia en 1980, una de las páginas doradas en la historia de los cuáqueros.

Trillo, de 70 años y retirado en 1989, se convirtió en el pelotero número 42 y el noveno miembro de aquel club cuyo nombre es inmortalizado en una placa con su imagen en la plaza del Left Field, ubicada detrás de la pizarra del parque: “Es un grupo élite. Buenos amigos y compañeros; es excelente pertenecer a este grupo… Son como familia”.

En la ceremonia estuvieron presentes Mike Schmidt, Steve Carlton, Greg Luzinski, Garry Maddox, Larry Bowa, Bob Boone y Dickie Noles, todos cofrades de Trillo en el conjunto campeón de 1980. También asistieron a honrar al venezolano John Kruk, miembro de la Pared de la Fama, y el ex manager Charlie Manuel.

“Si veíamos que alguien caía, teníamos que levantarlo. Extraño a muchos de ellos, pero todos estaban en mi mente. Es como una familia que vuelve. Eso es lo que éramos. Volver y vernos es emocionante”, agregó Trillo sobre el espíritu de aquella escuadra.

GRAN PALMARÉS

Cuatro veces seleccionado para el Juego de Estrellas, dos con Filis, Trillo representó la excelencia dentro y fuera del campo. Entre sus logros, se incluye el premio Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de Liga Nacional en 1980, en la que fue clave para dejar en el camino a los Astros de Houston, tras ligar para para .381, con dos dobles, un triple y cuatro remolcadas.

El excelso fildeador, originario de Caripito, ganó tres guantes de oro en el viejo circuito (1979, 1981 y 1982) y dos bates de plata (1980 y 1981). En sus cuatro campañas con los Filis (1979-1982), Trillo lideró a los segunda base de nacional en juegos (501), hits (516), biangulares (85) y bases alcanzadas (686), superando al miembro del Salón de la Fama, Joe Morgan. Durante su temporada de 1982, lideró a todos los camareros de las Grandes Ligas con un porcentaje de fildeo de .994 y era todo un espectáculo verlo fildear con comodidad un roletazo, dejar correr al bateador y luego hacer un tiro vigoroso al pecho del inicialista Pete Rose.

“Hay ocho miembros del Muro de la Fama de ese equipo de 1980, y ahora tenemos el número nueve”, sentenció el ex campocorto Bowa al presentar a Trillo, que lució el número 9, durante su estadía en Filadelfia. Trillo es el segundo venezolano entronizado a la Pared de la Fama de Filadelfia. Se unió al jardinero Bob Abreu, quien en 2019 fue exaltado.

El orgullo de Caripito, estado Monagas, es considerado dueño de uno de los brazos más poderosos en la historia de las Grandes Ligas. Ganó su primer Guante de Oro en 1979, lo que le convirtió en el primer miembro de los Filis de Filadelfia en conseguir tal distinción. Luego agregaría un par más a su vitrina (1981 y 1982).

Se debe recordar que “El Indio” para las doble matanzas lanzaba por debajo del brazo, obligando a los corredores a lanzarse mucho antes de llegar a la intermedia y asi evitar que lo arrollaran. Esto lo decidió una vez que un corredor lo volteó en un “slider” peligroso contra su humanidad: “No me volverá a suceder”.

Pese a esas habilidades defensivas con las que será recordado siempre, fue uno de los primeros toleteros reconocidos con el Bate de Plata, cuando Louisville Slugger comenzó a otorgar esos galardones, a partir de 1980. Luego lo volvió a recibir en 1981. Después de Trillo, solo Ryne Sandberg, Craig Biggio, Jeff Kent, Chase Utley y Daniel Murphy, ganaron Bates de Plata seguidos como camareros en la Liga Nacional.

Ahora Trillo aparece en dos placas en el Muro de la Fama de Filadelfia. La otra, de 1983, celebra el centenario de la franquicia con un equipo integrado por los mejores peloteros de todas las épocas: Richie Ashburn (OF), Bob Boone (C), Larry Bowa (SS), Steve Carlton (PZ), Del Ennis (OF), Dallas Green (manager), Jim Konstanty (PD), Garry Maddox (OF), Tug McGraw (PZ), Robin Roberts (PD), Pete Rose (1B), Mike Schmidt (3B) y Trillo (2B). El monaguense estableció un récord en 1982 de 89 encuentros sin cometer errores en la segunda base.

T/Redacción CO

F/Cortesía LVBP

Caracas