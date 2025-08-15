El juicio por golpismo contra Bolsonaro ya tiene fecha en Brasil

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil ha fijado para el próximo 2 de septiembre el inicio del juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro y otros siete acusados por el presunto intento de golpe de Estado de enero de 2023. La fecha fue programada por el juez Cristiano Zanin, presidente de la Primera Sala del STF.

Las sesiones se llevarán a cabo los días 2, 3, 9, 10 y 12 de septiembre. A Bolsonaro se le imputan delitos graves como organización criminal armada, intento de abolición del Estado de derecho y golpe de Estado.

Las acusaciones se derivan de las protestas del 8 de enero de 2023, que buscaban impedir la asunción del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

De ser hallado culpable, el exmandatario podría enfrentar una pena de hasta 43 años de prisión.

El caso ha generado una crisis diplomática y comercial entre Brasil y Estados Unidos, que ha impuesto un arancel del 50% a las exportaciones brasileñas.

El presidente estadounidense, Donald Trump, defendió a Bolsonaro, a quien calificó de «hombre honesto», y criticó lo que considera una «ejecución política» en su contra.

