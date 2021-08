El Kiosco de Earle: 11 veces precoz

El Especulador Precoz está

cumpliendo 11 años y esa

compulsión súbita no se le quita.

El periódico fundado por Roberto

Malaver es un caso raro del

humorismo venezolano: pasó de la

década (casi ninguno llega al año)

y así se convierte en un semanario

longevo y a la vez precoz.

Entre cronistas, poetas, dibujantes

y caricaturistas ha logrado armar

un trabuco precoz. Tomó su nombre

de un arrebato de sinceridad

del oligarca Guillermo Zuloaga,

quien confesó ante los medios que

“nosotros especulamos, pero damos

empleo”. El semanario de Roberto

también fue sincero, pues su lema

reza: “el periódico que especula

pero no da empleo”.

Algunos dicen que en su nombre

jadea una insinuación freudiana.

En todo caso, no es la primera

vez que Malaver le expropia a un

oligarca de los llegados aquí con

la Compañía Guipuzcoana una

genialidad lingüística. Solo por esto

felicitamos al Especulador en sus 11

años de gozosa precocidad.

Earle Herrera

earlejh@hotmail.com

Caracas