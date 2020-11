El Kiosco de Earle: A veces Dios se distrae

Esta frase que cualquier poeta

podría reclamar, la pronunció

Diego Armando Maradona cuando

comentaba la muerte del comandante

Chávez con Víctor Hugo Morales,

en el programa De Zurda

que transmitía Telesur.

Sin faralaos académicos, así hablaba

Maradona, con esas imágenes

espontáneas que recuerdan

al gaucho de las pampas.

No se alarmen los cancerberos

del Parnaso, no diré que era

un poeta, aunque escribiera poesía

danzando sobre el césped. Hablaba

con parábolas, sin ser Jesús,

no se vaya a alarmar ahora

su paisano Francisco I. El mundo

recuerda su gol a los ingleses

en México 86, pero lo que repite

es la frase con que lo bautizó:

“fue la mano de Dios”.

Desde entonces su pueblo lo deifica.

Este miércoles, Diego,

Dios se volvió a distraer.

Earle Herrera

earlejh@hotmail.com

Caracas