El Kiosco de Earle: Afganos en el Capitolio

Un afrodescendiente gringo

no podía creer el vandalismo

que dejó cinco muertos

en el Capitolio de Washington.

“Esto ocurre en el Tercer

Mundo, en Afganistán,

no en Estados Unidos,

el país donde crecí”.

Se trata de un afrodescendiente

CNN o Fox o Hollywood.

Al parecer, ignora la vida y luchas

de Martin Luther King,

Muhammad Alí, Angela Davis

o Malcom X. Nada le dicen

los nombres de Hiroshima

y Nagasaki. Como ignora

la guerra de secesión y el racismo,

desde el Ku Klux Klan hasta

la rodilla que le cortó el aire

a George Floyd.

Cuando en el llamado Tercer

Mundo ocurren esos asaltos,

no con cinco sino con miles

de muertos, es porque

son perpetrados por EEUU.

Esa es su marca país.

Earle Herrera

earlejh@hotmail.com

Caracas