El Kiosco de Earle: Amanecí de lo más élite

La fracción dogma-comunista

de la AN reveló que los diálogos

en México que logró la Revolución

Bolivariana, no son más que un Pacto

de Élites entre el capitalismo mundial

y la neo-burguesía de los CLAP.

Yo me quedé de un palmo, pero no

despacho ninguna teoría y esta

de la alianza Wall Street-CLAP,

me resultaba de lo más atractiva.

Como apoyo esos diálogos, me sentí

de lo más élite. La experiencia no es

desagradable y yo me imaginaba debajo

de la mata de merecure de mi pueblo,

un mediodía de domingo, jugando truco

con Bill Gate, así de tú a tú. ¡Venga a mí

que tengo flor! Todo el miércoles

disfruté esa sensación de élite

y me gustaba la cosa. No saludé

a la conserje ni al portugués porque

un verdadero élite tiene que darse

su puesto. Sentía cierta admiración

por el camarada Figuera, genial

inventor de la teoría elitista

Biden-CLAP. Antes de acostarme,

me leí una biografía de Nelson

Rockefeller para copiarme algunas

vainas. Dormí de lo más placentero,

sin esa preocupación de si mañana

llega o no llega la bolsa de los CLAP.

Élite es élite.

Earle Herrera

Caracas