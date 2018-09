Un tribunal designado por la AN en desacato, reprendió a quien lo designó por no concretar la detención de Maduro. Solo que para apresarlo hacen falta al menos dos cosas: un par de esposas y un par de Dios me salve el lugar. Después hay que ir a Miraflores, burlar la Guardia de Honor y traerse al hombre no se sabe para dónde, pero traérselo. Para disimular la cosa, el tribunal perdido en Macondo ordena investigar a Henrique Capriles y ponerlo en salsa. Los aires cachacos pegan.

T/Earle Herrera

