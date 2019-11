El Kiosco de Earle: Arde la casa

El apoteósico Sebastián Piñera, quien dirigía guarimberos en la frontera colombo-venezolana

para derrocar desde allá al presidente Maduro, no se explica qué pasó.

Cuando Venezuela acababa de decretar la Navidad, Chile ardía por los cuatro costados.

A pesar de sus reculadas (en los pasajes, en los impuestos a los ricos) las protestas no cesan.

Todos le piden lo que él le pedía a Maduro desde Cúcuta: que se vaya. Este Piñera, como su par de Ecuador,

no entiende ese candelero en su propia casa.

En pánico, llama a su cómplice Macri, pero este no responde.

Earle Herrera

Caracas