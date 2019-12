El kiosco de Earle: Asalia*

Ayer mientras tecleaba, tal vez mi millonésima crónica, me informan que Asalia fue distinguida

con el Premio Nacional de Periodismo, por su trayectoria en la docencia, la investigación y articulista.

La conocí hace 50 años, al fragor de la renovación universitaria, y hace 45 nos casamos, un 27 de junio.

Argimiro Simón (médico internista) y Simón Ernesto (guitarrista y periodista) lo certifican.

Por dos periodos fue electa Directora de la Escuela de Comunicación Social de la UCV.

Desde hace año y medio, una rara enfermedad me la quita segundo a segundo.

Yo intento darle el oxígeno que a mis enfermos pulmones les falta.

Yo no entiendo.

earlejh@hotmail.com

Caracas

*Este lunes 9 nos dejó nuestra querida profesora

y colega Asalia Venegas, amada compañera

de vida del profesor y constituyente Earle

Herrera, colaborador diario de esta trinchera

comunicacional. En su homenaje reproducimos la

columna que él le dedicara al conocer que Asalia

había sido distinguida con el Premio Nacional

de Periodismo 2019, por su trayectoria en la

docencia, la investigación y articulista.

Edición N° 3476, del miércoles 26 de junio de 2019, P-13.