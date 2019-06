El kiosco de Earle: Asalia

Ayer mientras tecleaba, tal vez mi millonésima crónica, me informan que Asalia fue distinguida con el Premio Nacional de Periodismo, por su trayectoria en la docencia, la investigación y articulista. La conocí hace 50 años, al fragor de la renovación universitaria, y hace 45 nos casamos, un 27 de junio. Argimiro Simón (médico internista) y Simón Ernesto (guitarrista y periodista) lo certifican. Por dos periodos fue electa Directora de la Escuela de Comunicación Social de la UCV. Desde hace año y medio, una rara enfermedad me la quita segundo a segundo. Yo intento darle el oxígeno que a mis enfermos pulmones les falta. Yo no entiendo.

Caracas