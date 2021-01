El kiosco de Earle: Borges reta a Guaidó

¡Fin de mundo, Borges le pide cuentas a Guaidó!

No es un problema ético, sino renal.

Coletazos de la derrota de Trump.

El inocente jefe de Primero Justicia, puesto que él no sabe nada de lo que hacía su “gobierno interino”,

exige información sobre los reales de Citgo, Monómeros, la Comisión de Contraloría de la extinta AN,

le deuda paraguaya y hasta de la “ayuda humanitaria”, que también se la comieron. ¡Qué barbaridad!

El barco se hunde y no tiene capitán, sino filibusteros que se pelean dos salvavidas.

Hay que tener cuidado con Guaidó, pues le están metiendo en la cabeza que su única salvación

es que Maduro lo meta preso. ¡Mosca!

Más adelante se le podría complacer.

Pero primero que entregue cuentas a los impolutos Ramos Allup, Borges, Ismael, y Florido, miembros

del tribunal de ética que lo juzgará.

Ahora sí: póngase el tapabocas.

earlejh@hotmail.com

Caracas