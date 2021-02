El kiosco de Earle: Casi fui un epónimo

Una biblioteca de Guanipa casi lleva mi nombre, pero me caí con mis letras cuando hurgaron en mi disipado pasado juvenil.

Un coterráneo fundó una escuela y dijo que la biblioteca llevaría mi nombre.

La mayoría de representantes estaba de acuerdo hasta que pidió la palabra mi profesora de castellano de cuarto año

y demostró que yo fui una calamidad.

Me jubilaba de clase para el morichal, hacía huelgas,

andaba en extraños escarceos por los rincones con las alumnas de tercero “B”,

jugaba carnaval con agua, me reunía con la J-MIR y nunca fui capaz de redondear un soneto.

“¡Algo peor que un mala conducta: un desastre!”, concluyó.

Impresionó a los representantes de tal modo que me quitaron su apoyo.

Años después de mi frustrada eponimia, el fundador de la escuela me preguntó

si volví a ver a mi profesora y le dije: “ella tenía razón y fue tan noble que se guardó algunas cosas,

le dediqué mi primer poemario… sin sonetos”.

earlejh@hotmail.com

Caracas