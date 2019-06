El kiosco de Earle: Champagne humanitario

Parafraseando a Neruda, confieso que he bebido. Pero desde mi primera birra donde Luisa May,

matrona a una de cuyas doncellas debo mi primera espinilla y mi primer asombro, hasta la última

fría pre-inflacionaria, no he consumido ni de lejos medio millón de verdes.

Ahora me entero –resentido, me llaman, y hasta razón tendrán– que los enviados del autoproclamado

se metían un millón de dólares en caña por noche.

El resentimiento me retrotrae al mostrador de Luisa May, reclamándole dos cervezas

de más que me clavó en la cuenta.

(To be continued).

earlejh@hotmail.com

Caracas