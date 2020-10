El kiosco de Earle: Chavistas re-verdes

La derecha los prepara para que protesten en voz alta en las

bombas de gasolina o donde haya cola.

Siempre hay una cámara cerca que graba y difunde.

Hablan como “chavistas” decepcionadas o frustradas.

Si es buena actriz o actor, no falta el chavista que replique el video.

Les exigen tener cara de pueblo, es decir, de chavistas.

Tanto, que se presentan como miembros de alguna Ubch.

Sus jefes piden bloqueos, el imperio lo aplica y ellos van a las bombas

a lanzar llamaradas verbales sobre el combustible.

Después, les reverdecen su “chavismo” con dólares: son “rebeldes” re-verdes.

Si hay muertos, ese “daño colateral” aumenta la paga.

Juegan con fuego y no es retórica.

Son activistas altamente inflamables.

No los propagues.

earlejh@hotmail.com

Caracas