El Kiosco de Earle: Chevron chavista

La transnacional Chevron

es nieta de la Standard Oil

y de John D. Rockefeller,

un apellido ligado

al Hotel Ávila, donde la juventud

de los 60 decía que “era la cosa”.

Ese abolengo no la libró del impacto

de las sanciones criminales

que su país impuso a Venezuela.

Contradiciendo a la derecha criolla,

según la cual las medidas gringas

solo afectarían a los mandos

chavistas, la transnacional reporta

que estas esfumaron su inversión

de 2.600 millones de dólares.

El autoproclamado y sus secuaces

no han podido demostrar todavía

que la Chevron sea chavista.

Aun así, esas pérdidas no le cortan

el oxígeno. En cambio, cada fallecido

por el bloqueo sanitario contra

Venezuela, sí hay que cargárselo

a los guaidiotas, financiados

irónicamente por la Chevron.

Earle Herrera

earlejh@hotmail.com

Caracas