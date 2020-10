El kiosco de Earle: Como Al

Así como el autoproclamado ya no le sirve a Donald Trump,

este dejó de serle útil al stablishment imperial.

El complejo industrial militar usa y la abusa,

pero no le gusta la farándula. Hace la guerra –es su negocio-,

pero por eso mismo no juega a la guerra.

Trump es un blanco anglosajón su- premacista. Hasta allí todo bien.

Pero tiene debilidades faranduleras.

Le gusta jugar a la guerra, que es como jugar con el negocio.

Abre frentes a diestra y siniestra, poniendo en riesgo

apuestas del capitalismo salvaje que lo encumbró.

No supo manejar el asunto racial ni la pandemia.

Ya estorba. El New York Times escarbó por todas partes hasta

descubrir que no paga los impuestos.

Como Al Capone. Un final cinematográfico para quien siempre

se soñó con Hollywood a sus pies, como Al.

Tal cual.

earlejh@hotmail.com

Caracas