El kiosco de Earle: Concierto en Fa

Lo montaron en Cúcuta para amenizar el paso, no de los Andes, sino de la “ayuda

humanitaria”. Fue un concierto en FA-lso positivo, aunque el autoproclamado desafinó

y fanfarroneó que era un concierto en SI o SI, provocando con la reiteración una cacofonía musical.

Le pido nota a Igor Delgado para esta crónica y me aclara que el concierto pudo ser en DO,

por el dolo perpetrado. O en RE, por el rebusque que acabó con todas las opciones sobre la mesa,

incluidos los reales del concierto.

