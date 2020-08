El Kiosco de Earle: ¿Contagio comuni…quéee?

Escribí ayer sobre el léxico

de pánico que nos impone la

Covid-19. Nuestra cantante Fabiana

José me observa una palabra que no

incluí: comunitaria. Tiene razón,

cada tarde escuchamos la expresión

“contagios comunitarios” y, por

obra y (no tanta) gracia de los

partes sanitarios, un vocablo que

significa solidaridad, convivencia,

comunidad y vecindad, adquiere

una connotación que lo distorsiona

e impele al rechazo o al miedo.

Unir lo contagioso con lo comunitario

puede conducirnos a cuestionar

la vida en comuna y hasta la

organización comunal. Deberíamos

buscarle otro nombre al coronavirus

que se propaga dentro de las

fronteras. Así haríamos buena

lo que para nosotros es algo más

que una consigna: ¡Comuna o nada!.

Earle Herrera

earlejh@hotmail.com

Caracas