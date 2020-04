El Kiosco de Earle: Coronafrases

Para hablar del autoproclamado, ponte el tapabocas.

-El coronavirus no descompuso a Bolsonaro. Él nació así.

-Manuel Rosales aseguró que la pandemia afectará el turismo en el mundo. ¿Quién se lo diría?

-Para los compatriotas que regresan al país, puente de plata.

No los echemos en brazo de la derecha. Cerebro y corazón.

-Boris Johnson, premier británico, cuando lo metían en la UCI: “Rencorosa, la gripecita”.

-Trump firmó un decreto para explotar los recursos de la Luna.

Al enterarse, el Coronavirus dijo: “Allá los espero”.

-El repudiado presidente de Chile, Piñera, dijo que hay que dar prioridad a “las mujeres con 13 meses de embarazo”.

¿Será trecemesino el tipo?

-Alcalde de Cali: “las máquinas que ofreció Maduro y rechazó Duque, a mí me vendrían perfectas, vea”.

Earle Herrera

Caracas