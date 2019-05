El kiosco de Earle: Cowboy

Trump, según el canciller español, es el cowboy que dispara desde

la cintura, mezcla de Búfalo Bill, exterminador de indios y bisontes;

Bat Masterson, pistolero y tahúr; Wyatt Earp, quien tenía en su Colt 45

al marshal, fiscal, juez y verdugo, y Billy The Kid, precoz asesino

racista, entre cuyos muertos no marcaba en la cacha

de su pistola “indios ni mexicanos” por no considerarlos humanos.

De su lado, en el canciller hispano se mezclan Pizarro y Lope de Aguirre.

Con esta gente bregamos.

earlejh@hotmail.com

Caracas