El kiosco de Earle: Cruje la derecha

El Bloque de la Patria –PSUV y Polo Patriótico- designó sus diputados para integrar el Comité

de Postulaciones con miras a las elecciones parlamentarias de este año.

Ayer la AN en desacato aprobó los nombres de los 10 representantes de la sociedad civil.

Pero ocurre que el autoproclamado hizo lo mismo en el pedazo de la AN que se llevó.

La vida te da sorpresas, decía Rubén Blades, como esta de los bolivarianos pidiéndole a cada trozo de la

oposición que no se maten entre ellos y que se unan, aunque sea transitoriamente, para cumplir con la Constitución.

Empresa nada fácil esta, con una derecha cuyos cimientos crujen y su “unidad” se resquebraja por los dólares

que le picha el imperio y, ahora, por la inminencia electoral.

No hay forma de pegarlos, pero insistiremos.

earlejh@hotmail.com

Caracas