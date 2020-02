El kiosco de Earle: Cuento portu

Carlos Nulo –o Nuno- de niño soñaba con ser guardaespaldas.

Era un sueño específico, pues por lo general, los infantes que desean ser policía, no exigen tipo y cargo.

El garoto Carlitos era tajante: ¡Guar-da-es-pal-das!

La providencia no lo complació y terminó de embajador en Venezuela.

Rebelado contra su propio destino, se va a Maiquetía cada vez que el autoproclamado se escabulle

o regresa a Venezuela y se siente feliz haciendo de espaldero interino ad hoc (ni tanto).

Ayer leyó la carta que le dejaron sus paisanos comerciantes de los barrios de Caracas.

La gente les protesta a ellos las intromisiones del gobierno portugués. Uno que firmó Joao,

le aconsejó: “Controla tus sueños de leche, Carlos Nulo, ya no eres un húmedo menino”.

earlejh@hotmail.com

Caracas