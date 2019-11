El kiosco de Earle: «Dame un poco de tu dictadura»

Después de 23 muertos en Chile y 30 en Bolivia, estos países deberían pedir

a Nicolás Maduro un poco de su “dictadura” para tratar las protestas.

Este mes hubo 5 marchas en Caracas sin un solo herido ni detenido.

Ramos Allup, con su fallido sarcasmo, dijo reconocer que “los chavistas no salieron a matar”.

La verdad histórica es otra: Ustedes no salieron a quemar gente viva.

Ya los gobiernos derechistas no pueden ocultar su represión, injusticias e ineptitud atacando Venezuela.

La última gran lección de paz y armonía fue la marcha unida de universitarios, liceístas y cadetes.

Vean, aprendan y como dice nuestro Himno Nacional,

“seguid el ejemplo que Caracas dio”. Y da.

earlejh@hotmail.com

Caracas