El kiosco de Earle: Defínete

Eso pedía el genial Joselo a quienes no se asumían entre mariscos y moluscos.

Era el signo de una clase política que C.A. Pérez describió como “ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario”.

Ningún ente del Estado acudió este año a presentar su Informe de Gestión ante la Asamblea Nacional (en desacato), como manda la Constitución.

Si ahora alguno cree que la AN no está en desacato, entonces violó la Carta Magna al no presentar su Memoria y Cuenta allí.

¡Qué derecho más torcido!

earlejh@hotmail.com

Caracas