El Kiosco de Earle: Derecha turbada

La derecha no entiende. Pompeo menos. El domingo el autoproclamado juró que no participará en ninguna elección ni con un nuevo CNE. El martes incluyó en la AN en desacato el punto: “Nombramiento de la comisión para designar un nuevo CNE”. A ver: si no vas a participar ni con un nuevo CNE, ¿para qué nombras una comisión que, a su vez, designará un Comité de Postulaciones que, a su vez, postulará los candidatos a un nuevo CNE que, a su vez, deberá convocar a nuevas elecciones? Y no me digas que después del 16 viene el 17.

Earle Herrera

earlejh@hotmail.com

Caracas