El Kiosco de Earle: ¿Dónde estaba Delcy?

Los antichavistas medios

españoles hasta ayer

exacerbaban su sensacionalismo

con lo que voy a denominar

“Caso Delcy”. Se trata del escándalo

por la escala que hizo

en el aeropuerto de Barajas,

Madrid, nuestra Vicepresidenta,

estando “sancionada” por la Unión

Europea. Para más tirria

hispano-mediática, Delcy

Rodríguez se reunió allí

con el ministro español

del transporte.

Después siguió su viaje, lejos

del camino de Damasco y de aquel

lugar de cuyo nombre Cervantes

no quería acordarse. Para zanjar

el engorroso asunto, la justicia

española sentenció

que el aeropuerto de Barajas,

por ser de tránsito internacional,

no es territorio nacional de España.

Caso archivado. Mi pregunta es:

si Delcy no estaba en España cuando

estaba en el aeropuerto

de Barajas (España), ¿dónde estaba?

Earle Herrera

earlejh@hotmail.com

Caracas