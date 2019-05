EEUU regañó a los medios del mundo que llaman al autoproclamado con ese apelativo. La Televisión Pública argentina, obediente, reprendió a un periodista por no cumplir la pauta yanqui. Ahora sale The New York Times diciendo que el susodicho “se está desinflando”. La pregunta salta: ¡Ajá!, ¿y quién lo infló? El imperio y la vieja Europa lo masticaron y soplaron como chicle bomba y la goma les estalló la cara. Tozudo pegoste que lo quitan de un lado y se pega en otro. Sigan soplándolo.

Earle Herrera

earlejh@h

Caracas