El kiosco de Earle: El Foro y la ira

El Foro de São Paulo los sacó de quicio. Su rotundo éxito encolerizó al Departamento

de Estado, la Unión Europea, el rabioso Comando Sur, al Cartel de Lima, a la envilecida

OEA, a Lila y su prole, a la AN en desacato, al lobby mayamero,

al autoproclamado y a la Bachelet.

Si la reunión de cancilleres del Movimiento de Países

No Alineados los había alterado, el Foro de São Paulo los terminó

de irritar y empezaron a vociferar otra vez con más sanciones, aviones

espías y amenazas militares.

Todavía no se han dado cuenta de que ya el Foro no está en Caracas.

Se esparció por el mundo, “con su adarga al brazo”.

earlejh@hotmail.com

Caracas