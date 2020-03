El kiosco de Earle: El fulano pliego

El autoproclamado olvidó que se autoproclamó “presidente encargado”

y le dio por autoproclamarse sindicalista.

Como tal, amenazó con introducir un pliego nacional de conflicto ante la AN “suya”.

El tipo está volviendo loco a Trump, quien ya tiene bastante con sus propias locuras.

En toda la historia sindical, desde los mártires de Chicago de 1886, nunca

se vio que quien entrega un pliego conflictivo es el mismo que lo recibe.

En las luchas obreras no existe el “yo con yo”.

El autoproclamado anda con su pliego por ahí, cuya única virtud es que no tiene

ni un error de ortografía por una desoladora razón: está en blanco.

earlejh@hotmail.com

Caracas