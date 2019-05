El kiosco de Earle: El gallo exhausto

Los negociadores del autoproclamado aterrizaron en Oslo dispuestos a no negociar.

El “interino” de Trump lo dijo clarito: “Vamos al diálogo sin aceptar falsos diálogos”.

Los de “Soy Venezuela” sacaron un remitido para decir que no entendían nada.

Nosotros tampoco. La orden de EEUU fue más diáfana:

“siéntese a negociar pero sin decir que van a negociar”. Washington

lo manda a dialogar y fanfarronea que se acabó el tiempo para el diálogo.

¿Hasta cuándo me maman?, cantó un gallo.

