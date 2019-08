El Kiosco de Earle: El Hijo de Samuel

El escrache contra el chavismo forma parte de la política exterior de Estados Unidos. La CIA ubica sus objetivos y envía mercenarios a asediarlos en público.

Una cámara siempre está en el lugar. Si el compatriota ya no le para por las veces que lo ha enfrentado, como Samuel Moncada, entonces arremeten contra sus familiares. Es lo que acaban de hacerle en Nueva York a nuestro embajador ante la ONU. Pero Samuel no se amilanó e increpó a los cobardes: “Métanse conmigo, pero no con mi hijo”. La jauría retrocedió, babeando su miseria.

Earle Herrera

Caracas