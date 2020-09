El Kiosco de Earle: El imperio se parte

El “caso Venezuela” divide

al imperio. Abrams cree

que la Machado le mete al “realismo

mágico” y al “surrealismo”. Obvio

que no ha leído a Rulfo ni a Breton,

menos al Gabo. El gringo Story,

desde Bogotá (o Macondo),

le dice a la gobernadora del Táchira

que no se venda tan barata.

Esta refunfuña que no se vende ni

cara ni barata. ¡Como el velero

de Memo, pues! El canciller

de la UE, Borrell, elogia los indultos

de Maduro y la Bachelet también.

Pompeo los descalifica. Miami

se declara confusa. Los antichavistas

piden un vuelo humanitario

para retornar a la patria, mira tú.

Todos voltean hacia la Casa

Blanca en busca de una seña, pero

de allá les dicen que Donald Trump

está muy ocupado, tratando

de salvar a Donald Trump.

Earle Herrera

earlejh@hotmail.com

Caracas