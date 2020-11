El kiosco de Earle: El invitado de Jeanine

La autoproclamada Jeanine Añez no invitó al autoproclamado de aquí a su toma de posesión porque

las autoproclamaciones no tienen protocolo ni fecha.

Ocurren y ya, en una plaza o un peladero. Empero, lo acaba de invitar a la entrega de una presidencia que nunca ganó, vainas de la derecha.

El pueblo boliviano le dio a Añez un pescozón electoral del tamaño del Potosí.

Guaidó no sabe qué percha ponerse para la ocasión, pues su asesor fashion no está de humor para esas frivolidades.

La Jeanine pasó una lista de invitados que fue la delicia de la crónica social: Almagro, Macri, Moreno, Bolsonaro,

Duque, Rubio, Abdo, Pedro Sánchez, Piñera, Abrams y Guaidó.

Este a su vez, le prometió a Añez invitarla para el 5 de enero, cuando entregue la AN a una o a un chavista.

earlejh@hotmail.com

Caracas