El Kiosco de Earle: El Mazo en La Haya

La derecha ociosa quiere llevar Con El Mazo Dando al banquillo. El informe de la Bachelet lo imputa (?). El Pentágono se suma a la cruzada anti-Mazo. Ya no acusan a Diosdado por el cartel de los astros o sus propiedades en el mundo, sino por el Mazo. Incitación al odio, dicen, aunque allí se limitan a pasar lo que dice la oposición. La Corte de La Haya escuchará a Claudio Fermín calificar de “simpático” el espacio, a Kiko Bautista reconociendo que el programa “me divierte” y hasta a María Corina Machado diciendo en tono coloquial: “Diosdado, de pana, si me gusta el chicharrón, etc.”. Según los magistrados, el odio no es simpático, no divierte, ni trata a nadie “de pana”. ¿Ves?

Earle Herrera

