El Kiosco de Earle: En deuda con Almagro

Luis Almagro está a punto

de acabar con la mugrienta OEA.

“Ministerio de colonias”, la llamó

Fidel; “escuadrón de gendarmería”,

la mienta Manuel Fernández;

¡lacayos!, la cantó López Obrador,

pero la bicha sigue allí. Almagro

se acaba de echar al pico él solito

al club de Lima. A la dictadora

de Bolivia, Añez, la tiene

en la cárcel, al planear el golpe

contra Evo y pintarle pajaritos

en el Altiplano. Sumó su carisma

al de Guaidó y el autoproclamado

no da pie con bola. Los gringos

ya no lo están viendo bien, al obser-

var cómo con su torpeza del tamaño

del Potosí está a punto de extinguir

su parapeto. Empiezan a sospechar

que es un infiltrado. Pero qué va,

Almugre no hila tan fino. América

quedará en deuda con él.

Earle Herrera

earlejh@hotmail.com

Caracas