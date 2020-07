El Kiosco de Earle: En víspera de tus ojos

La derecha estaba en su apoteosis. Ramos Allup se había estrenado

en la presidencia “expulsando” los retratos de Bolívar y Chávez

(“batalla” ya perdida por Carmona).

En la sesión de ese día se pretendía deslegitimar con un acuerdo al presidente Maduro.

El pueblo protestaba afuera. Aquella mayoría ensoberbecida no escucharía argumentos.

Cuando me tocó la palabra, decidí provocarla en su terreno e irritarla.

En el podio, me desabroché la camisa y les mostré los ojos de Chávez.

Perdieron el control, empezaron a gritar, se olvidaron de lo que iban aprobar y salieron del hemiciclo maldiciendo.

Hoy les confieso que yo mismo me sorprendí con el impacto que causaron (y causan) en esa derecha

los ojos de Chávez.

Earle Herrera

earlejh@hotmail.com

Caracas