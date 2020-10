El kiosco de Earle: Escucha, Cabimas

La primera vez que estuve en Cabimas lo hice acompañado de Roberto Malaver.

Corría 2003 y el país acababa de salir del paro-sabotaje petrolero.

Pdvsa nos invitó a una conferencia.

Hoy me vuelve a llegar el nombre de la ciudad cuando, desde la Calle Mi Patria N° 10 del barrio 12 de octubre,

parroquia Germán Ríos, la señora Yajaira Colina me dice que la casita está a punto de venírsele abajo.

Hace un año anduvo por Caracas buscando ayuda, firmó muchas planillas y se regresó a esperar. Hasta ese sol.

Es la segunda vez que escribo sobre el tema.

El gobernador, el alcalde, los constituyentes, los diputados del Zulia,

alguien debería llegar a la casa de Yajaira mientras las lluvias lo permitan.

Yo seguiré lloviendo letras sobre el caso, no importa que las torrenteras

se las lleven barro abajo.

earlejh@hotmail.com

Caracas