El Kiosco de Earle: Fantasía

Los sindicalistas de Disney World,

ante el despido de 43.000

trabajadores (culpa del Covid-19, no

de Maduro) piden ayuda ¡al Estado!

Y denuncian que “el sistema actual

es inaceptable”. ¿Se podían

imaginar Marx y Engels semejante

espaldarazo? La dialéctica no daba

para tanto. Los hippies de los 60,

ni el Black Power, ni Martin Luther

King, ni los movimientos pacifistas,

ni Muhammad Ali, ni Malcolm X,

ni la píldora, ni Woodstock,

ni el suicidio de Marilyn, ni la crisis

de los cohetes, propinarían un golpe

tan fantástico al sistema

y al “american way”. De existir

Stalin, diría que es una vaina

de Trotsky. Desde la Pantera Rosa

hasta Rico MacPato saldrán

a marchar post cuarentena.

Y el hambre de sus intérpretes

no será fantasía. ¡Oh, Lenin!

¡SOS Disney World!

Earle Herrera

earlejh@hotmail.com

Caracas