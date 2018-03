El Kiosco de Earle: Fantasmas CNE

En su campaña de 1978,

Luis Herrera se dirige

a una niña de Caucaguita –Aleyda Josefina-

y le pregunta:

“Entonces, ¿tú eres un fantasmas?”.

Igual se podría preguntar

a los políticos de oposición

que, pese a inscribirse este 27-F en el CNE,

no son candidatos,

no existen,

porque EEUU ni Europa

los reconocen como tales.

Ese es también el motivo

por el que la MUD

no inscribió a tantos aspirantes

que pescuecean en su seno:

no tuvo la autorización

del imperio

y su colonia de ultramar (la UE).

Earle Herrera

