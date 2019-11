El kiosco de Earle: Fiasco y polvo

Lo de Guaidó se aguó, según el diálogo grabado por el imperio entre la debutante canciller de Colombia y su embajador en EEUU.

Ambos hablaron del fracaso aparatoso de su injerencia en Venezuela.

Se quejaron de que ya el imperio no va a invadir y que si Maduro no se va,

se la va a poner muy mal a Colombia (sic).

Despotrican porque Europa y EEUU le han enviado apenas 130 millones de dólares, cuando aspiraban

muchísimo más por el pingue negocio de la migración venezolana.

Calificaron de “fiasco” la malhadada “ayuda humanitaria”.

Y ojo, los pinchados son gente seria, no hablaron bajo el efecto de la burundanga

ni de lo que cultivan allá.

earlejh@hotmail.com

Caracas