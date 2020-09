El kiosco de Earle: Interino inestable

El demagogo contumaz, A. Ledezma, denuncia que con las elecciones del 6D,

Maduro busca “desestabilizar al presidente interino”.

Al principio creí que era una joda del conde Guácharo, pero no, lo dijo el condenado.

Del ridículo sublime, pasó a la metafísica: ¿cómo desestabilizar una inexistencia? ¿Cómo zarandear

la nada? Al parecer, no solo la señora Machado anda extraviada en el realismo mágico, o trágico,

como bien precisa Raúl Cazal.

¿Qué se puede esperar de un interino bamboleante? ¿Quién lo trastabilló?

¿Fue en Washington o en Cúcuta? ¿O la juntica con “Los Rastrojos”?

¿Fue el botín de Citgo, el de Monómeros o el oro que nos robó Londres? ¿Quién quiere ser millonario?

Aquí está, aquí no está, ¿dónde está la bolita?

Dime tú.

earlejh@hotmail.com

Caracas