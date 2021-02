El kiosco de Earle: Interino sin nombre

No es anónimo, pero tampoco tiene nombre.

Es un rollo en el que se metió la Unión Europea,

solo comparable con el asombro que provocó el huevo de Colón,

cuando este puso una ñema de pie ante un concilio de sabios.

En el civilizado continente todavía hay quienes creen

que la tierra es plana, como una torta de casabe de Upata.

Caído Trump, Europa no halla qué hacer con Guaidó, sin hacer el ridículo.

Aprobó no llamarlo más “presidente interino”, como se lo impusiera Trump, pero no encuentra

el nominativo adecuado. Alguien asomó el título de “interlocutor privilegiado”,

figura que no existe en el derecho internacional ni en el vecinal.

Mientras una comisión europea viajó a Bogotá a consultar a Manuel Rosales,

una señora venezolana le resumió el asunto así:

“llámenlo como lo llamen, lo que le hizo ese tipejo a Venezuela no tiene nombre”.

earlejh@hotmail.com

Caracas