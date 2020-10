El Kiosco de Earle: La pantalla frígida

El lugar común de articulistas

y cronistas de “no tengo tema”,

me lo desterró un viejo profesor

que dirigió las páginas de opinión

de El Nacional. Cuando de joven

le llegué con ese cuento (o llantén)

me dijo: “olvídate de eso, tienes

que sentarte, la máquina de escribir

sabe más que uno”. En efecto,

aquellas maquinitas Remington,

Olivetti, Brother o de marca dudosa,

te daban el tema al tocar una tecla.

Las PC acabaron con eso.

La pantalla en blanco, neutral e

inexpresiva no ayuda a nadie.

Si ves el celular, responde

a tus afectos con una vaina llamada

sticker, como el cariño en serie,

uniforme, para todos los gustos,

especie de “plumrose

del sentimiento’’. Un día de estos

inventan la crónica sticker

y te arrebatan hasta el excitante

placer de no tener tema.

Earle Herrera

earlejh@hotmail.com

Caracas